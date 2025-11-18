매진된 임영웅 공연, 안방에서 본다…티빙 독점 생중계

OTT 티빙(TVING)이 임영웅의 2025 전국투어 콘서트 'IM HERO TOUR 2025-서울' 마지막 회차 공연을 독점으로 생중계한다.임영웅의 2025 전국투어 콘서트 '아임 히어로(IM HERO)'는 매번 티켓 오픈과 동시에 전석 매진을 기록했다. 임영웅의 이번 전국 투어는 정규 2집 '아임 히어로(IM HERO) 2'를 발표하고 열리는 콘서트다. 새로운 세트리스트와 다채로운 무대를 선보일 임영웅의 모습에 팬들의 관심이 이어진다. 이번 티빙의 독점 라이브는 티켓을 구하지 못한 팬들에게 콘서트의 열기와 감동을 느낄 기회가 될 전망이다.임영웅은 이번 콘서트 라이브를 앞두고 직접 티빙 독점 생중계에 대한 기대감을 전하기도 했다. 앞서 티빙에서 공개한 스페셜 그리팅 영상에서 임영웅은 "더 많은 분들과 함께하기 위해 준비했다. 티빙 가입만 하면 누구나 무료로 시청할 수 있다"며 "저 임영웅과 함께 공연 즐길 준비 다 되셨나요?"라고 시청을 독려했다. 티빙 가입자는 별도의 이용권 구매 없이 생중계를 즐길 수 있다.티빙 관계자는 "티빙은 최근 라이브 서비스 개편과 '같이 볼래?', '팬덤중계' 등 라이브 콘텐츠 강화를 통해 이용자들의 라이브 콘텐츠를 중심으로 한 총체적 IP 경험 확장에 나서고 있다"라고 설명하며 "이번 임영웅 콘서트 라이브 또한 이용자들에게 한층 더 풍부한 콘텐츠를 제공, 만족도 향상에 기여하길 기대한다"고 전했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr