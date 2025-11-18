사진=전원주 유튜브

배우 전원주가 경제적으로 어려웠던 어린 시절을 고백했다.18일 유튜브 채널 '전원주_전원주인공'에는 '2026년은 전원주의 해! 문서 큰 건이 세 건??? 연애까지???'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 전원주는 염색약 바르는 빗으로 머리를 손질해 눈길을 끌었다. 그는 "내가 지독하다. 물건을 아까워서 못 버린다. 피난 생활 해봤고, 초5 때부터 장사했다. 엄마가 내보내서 꽈배기 만들었다. 다 못 팔고 들어가면 엄마가 귀싸대기를 때렸다"고 털어놨다."물지게도 지었다"는 전원주는 "나 같은 고생한 사람 없다. 돈이 귀한 줄 알아서 돈을 못 쓰는 거"라고 이야기했다.무명 시절 무당 역할도 많이 했다는 전원주는 "역할은 재미있더라. 나는 끼가 많아서 전생에 무당이었을 거"라고 예상했다.무속인을 만난 전원주는 "100세까지 해먹고 싶다"면서 앞으로의 운세에 궁금증을 드러냈다. 무속인은 전원주의 전생이 '기생'이었다면서 "집안 장남 역할을 했다. 죽으면서 '다음 생에는 부잣집에서 태어날 거야. 내 남편 꼭 있을 거야'라고 했다"고 전했다.사별만 2번 한 전원주에게 무속인에게 "남자가 있어야 한다. 성욕도 젊은 사람만큼 있다. 남자 품을 그리워하는데, 내년에 남친이 많아질 수 있지만, 같이 살면 안 된다. 연상 말고 연하 만나라. 70대 키 크고 눈이 부리부리한 사람을 만날 거다. 키 작은 남자는 조심하라"고 당부했다.전원주는 "남자 좋아한다. 그래서 엄마한테 혼나기도 했다. 버스 타도 무조건 남자 옆에 앉는다. 남자 필요하다"고 인정했다. 무속인은 "전원주가 남자한테는 순정파인데, 순정 주지마라. 순정 주면 돈 나간다"고 조언했다.올해 86세인 전원주에게 무속인은 "살고 싶을 때까지 사실 거다. 자식 복도 있다. 건강하다고 자신하는데, 혈관 머리 조심하라"고 말했다. 더불어 "3개 문서 변동이 있고, 돈이 들어온다. 6개월에 80만이 보였다"며 유튜브 활동도 응원했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr