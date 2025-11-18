[사진 제공 : JMG(더블엑스엔터테인먼트)]

‘국민가수’ TOP5 출신 이병찬이 단독 콘서트 개최를 확정했다.이병찬은 내달 27일 오후 7시 서울 공감센터에서 단독 콘서트 ‘Would you Merry me?’(우드 유 메리 미?)를 개최한다.이번 공연은 ‘우리라는 우주 안에서 영원을 약속하자’라는 메시지를 담았다. 공연명은 결혼을 통해 영원을 약속하자는 뜻을 담을 수 있는 ‘Would you marry me’에서 착안했다. 크리스마스를 나타낼 수 있는 단어 ‘merry’를 변형함으로써 단순히 크리스마스에 국한되지 않고 연말의 포근한 감정선과 분위기를 표현했다.이병찬은 2024년 ‘나의 우주에서 나의 음악을 하겠다’라는 메시지가 담긴 미니 2집 ‘My Cosmos’(마이 코스모스)를 발매한 바 있다. 해당 앨범을 통해 자신만의 감정과 관계를 하나의 우주로 바라보고 있다는 음악 세계관을 선보였다.그는 이런 음악 세계관 속, 이번 단독 콘서트에서는 숨겨두었던 자작곡 ‘우리 우주로’ 무대까지 최초 공개할 예정이다. ‘우리 우주로’를 비롯해 다채로운 세트리스트를 통해 ‘우리라는 우주 안에서 영원을 약속하자’라는 메시지를 담는다.콘서트를 앞둔 이병찬은 지난 17일 신곡 ‘에겐남’ 발매와 BTN라디오 ‘울림스페셜’ DJ로도 활약을 펼쳤다. ‘에겐남’은 발매 전부터 티저 영상이 조회수 100만 뷰를 넘어서는 등 뜨거운 기대를 모았다.한편, 이병찬의 단독 콘서트 ‘Would you Merry me?’ 티켓은 오는 24일 정오 예매처 NOL(놀) 티켓을 통해 오픈된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr