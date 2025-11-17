/ 사진=조준원 기자

영화 '범죄도시' 출신만 세 명이다. 액션에 아직 목마른 윤계상과 진선규, 고규필, 그리고 김지현, 이정하가 한자리에 모였다. 예비역 특공대의 일상을 그린 'UDT: 우리 동네 특공대'가 익숙하면서도 신선한 새로운 액션을 예고했다.17일 서울 광진구의 한 호텔에서 쿠팡플레이 X 지니 TV 오리지널 시리즈 'UDT: 우리 동네 특공대'의 제작발표회가 열렸다. 현장에는 배우 윤계상, 진선규, 김지현, 고규필, 이정하와 연출을 맡은 조웅 감독이 참석했다.'UDT: 우리 동네 특공대'는 나라를 지키기 위해서도 아니요, 지구평화엔 더더욱 관심 없는, 오직 내 가족과 우리 동네를 위해 뭉친 예비역 특공대의 유쾌하고 짜릿한 이야기다.윤계상은 극 중에서 특작부대 요원 출신이지만 동네에서 '군대 안 갔다 온 놈'으로 통하는 보험 조사관 최강 역을 맡았다. 이날 윤계상은 출연하게 된 이유에 대해 "여러가지 이유가 있다. 액션을 좀 늙기 전에 해보고 싶다는 마음이 있었다. 최강 역할이 주로 그런 모습이 나와서 기회가 왔다고 생각했다"고 말했다.이중적인 캐릭터라고 설명한 윤계상은 "(최강이) 평상시 모습과 위기에 처했을 때 다른 모습이 나온다. 그런 모습이 매력적이었던 것 같다"고 덧붙였다.이번 작품에서는 액션신도 많다고. 윤계상은 "2부에 액션 장면이 있다. 그걸 해내면서 아직 액션 연기를 할 기회가 있는 나이구나라고 생각했다"며 웃어보였다.윤계상과 진선규는 '범죄도시' 이후 8년 만에 재회했다. 이에 윤계상은 "이번엔 더 강력하다. 호흡이 더 좋다. 내가 (진)선규형을 너무 좋아한다. 인간적으로도 배우로서도 존경하는 부분이 있어서 좋은건지 진짜 호흡이 운명적인지 모르겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.진선규는 "운명에 가까운 것 같다. 소떡소떡 같은 케미"라며 "생김새는 달라서 안 어울릴 것 같은데 소시지의 육즙과 떡의 쫀득쫀득함이 어우러져서 너무 맛있고 휴게소에서 기분 좋게 먹을 수 있는 그런 케미"라고 설명했다. 이에 윤계상은 "죄송하다. 촌스럽다"고 너스레 떨었다.고규필도 '범죄도시'에 출연해 얼굴을 알린 바 있다. 이에 고규필은 "형님들이 '범죄도시'라는 작품을 잘 만들어주셔서 저도 시즌3에 나와 큰 사랑을 받아서 감사하게 생각한다. (진)선규형과 '카운트'라는 작품으로 같이 연기했는데 연기도 너무 잘하고 내 연기도 잘 받쳐주셔서 깜짝 놀랐다. 연기를 저렇게 잘하고 좋은 사람이 있구나 해서 꼭 한번 더 하고 싶었는데 이번에 같이 해서 너무 즐겁고 좋았다"고 말했다.이어 고규필은 "(윤)계상 형은 아주 오래전에 '사랑에 미치다'라는 드라마를 했다. 그때 내가 너무 부족해서 큰 힘이 되지 못했다. 그래서 같이 하면 형에게 도움이 되는 배우가 됐으면 좋겠다고 했는데 이번 기회를 통해 열심히 했다"고 덧붙였다.'범죄도시' 출신 배우만 세 명인 만큼 캐스팅 이유에 대해서도 관심이 쏠렸다. 조웅 감독은 "의도 하지 않았다"면서 "진선규와 윤계상 둘에게 거의 동시에 제안했다. 두 분이 친하신 것도 알고 있었다. 무의식 중에 '범죄도시'가 있었는지 호흡이 너무 좋다는 이야기를 많이 들어서 동시에 제안 드렸다"고 답했다.고규필에 대해서는 "작품으로는 처음이지만 예전부터 알던 사이"라며 "나와 친구라서 잘 아니까 이 조합이 재밌겠다는 느낌이 들어 캐스팅했다"고 밝혔다.윤계상은 "시청률이 잘 나왔으면, 많은 분들이 봐주셨으면 하는 바람이 있다"고 말했다. 바라는 시청률이 있냐는 질문에 윤계상은 "잘 나오면 좋겠지만 잘 모르겠다. '착한 여자 부세미'의 박유영 감독님과 '유괴의 날'을 같이 찍었다. 요즘 시청률을 보는데 나도 그 정도, 그 이상 나왔으면 좋겠더라. 도와달라"고 바램을 드러냈다.'UDT: 우리 동네 특공대'는 17일 오후 10시 쿠팡플레이와 지니 TV에서 공개된다. ENA에서도 동시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr