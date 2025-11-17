TV텐 바로가기
배우 김지원이 17일 오후 서울 평창동에서 열린 듀베티카 25FW 프레젠테이션 'La Bella Winter' 공개 행사에 참석했다.
김지원, 겨울 분위기 찢었다 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

