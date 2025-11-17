홈 연예가화제 김지원, 겨울 분위기 찢었다 [TV10] 입력 2025.11.17 14:12 수정 2025.11.17 14:12 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 배우 김지원이 17일 오후 서울 평창동에서 열린 듀베티카 25FW 프레젠테이션 'La Bella Winter' 공개 행사에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 션, 돌연 안타까운 소식 전했다…마라톤 도중 중단 "회복 안 돼" ('뛰산') 성형에만 1억 4000만원 쏟았는데…서장훈 "이미 수술 많이 해, 더 가면 망쳐" 일침 ('물어보살') 임시완, 더블랙 이적 후 SM 솔로 가수 데뷔…중소돌로 데뷔해 16년 차에 강타와 새 출발 ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT