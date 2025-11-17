사진=텐아시아DB

사진제공=F&F엔터테인먼트

배우 김갑수가 드라마 '프로보노'에 출연한다.17일 소속사 F&F엔터테인먼트에 따르면 김갑수는 다음 달 6일 첫 방송을 앞둔 tvN 새 토일드라마 '프로보노'에 출연을 확정했다.이번 작품에서 김갑수는 1등 로펌 오앤파트너스 설립자 오규장 역을 맡는다. 오규장은 오앤파트너스를 초대형 로펌으로 키워낸 장본인이다. 현재는 딸에게 대표 자리를 넘겨주고 고문으로 물러났지만, 여전히 법조계 전설이자 괴물로 불리는 절대 권력자다.'프로보노'는 출세에 목맨 속물 판사가 본의 아니게 공익 변호사가 돼 초대형 로펌 구석방, 매출 제로 공익팀에 갇히면서 벌어지는 좌충우돌 휴먼 법정물이다. 김갑수를 비롯해 배우 정경호, 소주연, 이유영 등이 연기 호흡을 예고했다.한편 김갑수는 장르 불문 깊은 연기로 시청자들의 꾸준한 사랑을 받고 있다. 특히 지난해에는 '눈물의 여왕'에서 욕망에 가득 찬 재벌 회장 홍만대와 '사랑은 외나무다리에서' 올곧은 신념을 가진 독목고 전 이사장 윤재호를 완벽하게 소화해 내며 깊은 인상을 남겼다.'프로보노'는 오는 12월 6일 오후 9시 10분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr