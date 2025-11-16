사진 = 오나라 인스타그램

사진 = 오나라 인스타그램

사진 = 오나라 인스타그램

배우 오나라의 고혹적인 미모가 눈길을 끈다.최근 오나라는 자신의 인스타그램에 "리뷰잇 스페셜mc 뷰티프로그램도 해보니 재밌구나~"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 오나라는 브라운과 블랙이 조화를 이룬 드레스를 입고 단아한 포즈를 취하고 있다. 카메라 앞에서는 프로페셔널한 표정을, 대기실에서는 여유로운 미소를 짓는 모습이 시선을 끈다. 풍성한 웨이브 헤어와 골드 이어링, 벨트 장식이 더해진 고급스러운 스타일링이 오나라 특유의 우아한 분위기를 완성했다. 화려하면서도 절제된 패션 감각이 돋보이며 세련된 자태가 돋보인다.팬들은 "와 너무너무 아름다워요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "스타일링이 너무나도 찰떡님", "뷰티프로그램 찰떡이세요" 등의 댓글을 남기며 감탄을 이어갔다.한편 1974년생으로 올해 51세인 오나라는 1997년 뮤지털 '심청'으로 데뷔했으며, 현재 배우 출신 교수 김도훈과 무려 25년째 열애를 이어오고 있다. 앞서 오나라는 한 인터뷰에서 김도훈에 대해 "서로 특별하게 말하지 않아도 어떤지 다 아는 사이"라면서 "20년이 지나도 너무 좋다는 게 문제"라고 말해 눈길을 끌었다. 이어 "20년이라는 게 싫은데 억지로 만날 수 없는 기간이고 좋으니까 만나는 거 같다"며 "남자친구랑 대화하는 게 제일 재미있고 스케줄 끝나고 빨리 만나고 싶다"고 말하기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr