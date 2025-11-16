사진 = 장기용 인스타그램

배우 장기용이 드라마 비하인드 사진을 대거 방출했다.최근 장기용은 자신의 인스타그램에 "공지혁"이라는 멘트와 사진을 올렸다. '공지혁'은 '키스는 괜히 해서'에서 등장하는 인물 이름이다.공개된 사진 속 장기용은 다양한 공간에서 각기 다른 매력을 뽐내고 있다. 야외 테라스에서 화이트 더블 자켓을 입고 앉은 모습은 여유롭고 세련된 분위기를 자아낸다. 또 다른 컷에서 장기용은 유채꽃밭을 배경으로 데님 셔츠를 입고 햇살 아래 서 있어 부드러운 청춘미와 뚜렷한 이목구비가 돋보인다. 조명 아래에서 촬영된 마지막 사진은 자연스러운 일상 속 깊은 시선이 인상적이다.팬들은 "정말 사랑스럽고 드라마에서 귀여워", "늘 응원합니다", "멋져용", "화이팅", "너무 잘생겼다", "드라마 잘 보고 있어요" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 호응을 보냈다.한편 1992년생인 장기용은 33세이며 안은진과 함께 SBS '키스는 괜히 해서!'에 출연 중이다. 작품은 생계를 위해 애엄마로 위장취업한 싱글녀와 그녀를 사랑하게 된 팀장님의 쌍방 속앓이 로맨스이다. 배우 장기용은 극 중 천재지변급 키스로 사랑에 푹 빠져 버리는 남자 주인공 공지혁 역을 맡았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr