사진=유튜브 채널 'Hong's MakeuPlay 홍이모'

사진=유튜브 채널 'Hong's MakeuPlay 홍이모'

가수 이효리가 노화에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.지난 15일 유튜브 채널 'Hong's MakeuPlay 홍이모'에는 "효리와 함께한 저스트메이크업 솔직담백 리뷰[7~10화]"라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 이효리는 메이크업 아티스트 홍이모, 포토그래퍼 김태은과 함께 자신이 MC로 참여했던 쿠팡플레이 예능 '저스트 메이크업'을 시청하며 소감을 전했다.이효리는 '저스트 메이크업'에 모델로 출연한 김영옥, 정혜선의 메이크업 영상을 보며 "나중에는 눈에 세로주름이 생기냐. 나는 가로주름만 생긴다"고 말하며 자연스러운 노화에 대한 자신의 생각을 드러냈다. 이어 "이제 눈에는 어두운 색을 바르지 않는다. 바르면 주름이 더 티가 난다. 눈이 짝짝이인 것도 더 눈에 띈다"고 말했다.그는 "팬들은 '언니 왜 스모키 안 해주세요?'라고 하는데, 속도 모르는 거다"라며 "이것들아. 나도 하고 싶다고"라고 말해 웃음을 자아냈다.이후 김영옥의 화보 완성본이 공개되자, 이효리는 "나도 나이 들어서도 저런 에너지를 유지할 수 있었으면 좋겠다. 굉장히 유쾌하고 화사하고. 다 웃음으로 받아주고"라고 말했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr