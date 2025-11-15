[공식] 나나, 자택서 강도 피해 당했다…"심각한 부상 입어, 치료 필요" [TEN이슈]

그룹 애프터스쿨 출신 배우 나나가 자택에 강도가 침입하는 피해를 입었다. 강도는 현장에서 체포됐다.15일 경기 구리경찰서는 오전 6시께 구리시 아천동 소재 나나의 자택에 흉기를 들고 침입해 강도 행각을 벌인 30대 남성 A씨를 특수강도미수 혐의로 체포했다고 밝혔다.A씨는 나나와 그의 모친에게 돈을 요구하며 협박한 혐의를 받는다. 나나는 모친과 함께 몸싸움을 벌인 끝에 A씨를 제압, 경찰에 신고한 것으로 알려졌다. 신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 A씨를 검거했다.출동 당시 A씨는 경미한 부상을 입어 현재 병원으로 이송돼 치료 중인 것으로 알려졌다. 경찰은 A씨와 피해자 등을 상대로 조사를 이어갈 방침이다.15일 오후 나나 소속사 써브라임은 "오늘 새벽, 나나 배우의 거주지에 흉기를 소지한 강도가 침입하는 사건이 발생했다. 강도는 자택으로 흉기를 들고 침입하였으며, 이로 인해 나나 배우와 어머님 두 분 모두 중대한 위해를 입을 수 있었던 매우 위험한 상황이 벌어졌다"고 전했다.이어 "강도의 신체적 공격으로 나나 배우의 어머니는 심각한 부상으로 의식을 잃는 상황을 겪었으며, 나나 배우 역시 위기 상황을 벗어나는 과정에서 신체적 부상을 입었다. 현재 두 분 모두 치료와 절대적인 안정이 필요한 상태"라고 알렸다.소속사 측은 "사건의 구체적인 내용은 수사 중인 사안으로 공개가 어려우며, 추가 정보는 수사 기관의 발표에 따를 예정이다. 현재 모든 사실 관계는 경찰에서 철저히 조사 중이며, 당사는 수사 기관에 성실히 협조하고 있다"며 "피해자와 가족의 안정이 최우선인 만큼, 본 사건과 관련한 무분별한 추측, 허위 사실 유포, 사생활 침해성 내용은 심각한 2차 피해를 야기할 수 있으니 자제 부탁드린다"고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr