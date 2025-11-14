이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '야노시호 YanoShiho'

야노시호가 한국 음식에 대한 애정을 드러냈다.14일 야노시호의 채널에는 "야노시호 가짜의 삶 (유튜브용 보여주기식 하루에용~♥)"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 야노시호는 모닝 루틴과 식단을 공개해 눈길을 끌었다. 아침 식사로는 미소 된장국과 밥을 먹는다고. 그는 "정말 간단하다"며 즉석 미소 된장국에 신선한 재료들을 추가했다.또 야노시호는 "이거 정말 좋아하는 거다"며 김자반을 들어보였. 이어 "일본인들은 한국에 가면 꼭 사 오는 게 좋을 것 같다. 일본에는 없다"며 "10년째 사서 먹는 중이다"고 밝히며 좋아하는 한국 음식을 소개했다.이어 아침 식사 레시피를 소개하기도. 야노시호는 "내가 만든 레시피다. 육수를 넣고 된장을 넣기도 하고 두부나 떡을 넣는다"고 설명했다.점심 식사로는 죽을 먹는다며 "점심은 꼭 죽을 먹는다. 왜냐하면 밥에는 물이 많지 않냐. 그 위에 또 물을 넣으니까 수분이 많다. 어쨌든 죽을 먹으면 몸 안이 쫄깃쫄깃하다"며 아침 식사 이후에 루틴으로는 요가를 한다고 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr