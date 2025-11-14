'48세' 전현무, 15살 연하 女배우에 조롱 당했다…"한주먹감, 동안 아냐" ('전현무계획3')

사진=텐아시아DB

전현무(48)와 금새록(33)이 ‘톰과 제리’ 뺨치는 앙숙 케미를 발산한다.14일 방송되는 ‘전현무계획3’ 5회에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈)와 ‘먹친구’ 금새록이 경북 상주에서 예스런 연탄 석쇠구이 맛집을 즐기는 모습이 펼쳐진다.이날 전현무는 금새록과 맛집으로 향하던 중 “이름이 본명이냐?”고 묻는다. 금새록은 “맞다. 거문고 금에 ‘새록’은 순우리말이다. 심지어 저희 친언니 이름은 금강산이고, 사촌들 중엔 김미덥도 있다”며 독특한 이름에 얽힌 유래를 밝힌다.잠시 후 전현무, 곽튜브, 금새록은 상주의 한 골목에 위치한 연탄 석쇠구이 식당에 들어서고, 이곳에서 이들은 연탄불에 구워주는 소금구이와 양념구이를 맛보며 “진짜 맛있다. 맛의 삼위일체!”라고 감탄한다. 특히 전현무는 “양념 고기가 너무 맛있다”며 이날만큼은 ‘순정파’이길 거부한다.맛있는 음식과 함께 대화를 이어가던 중, 금새록은 전현무가 자신의 나이를 맞혀보라고 하자 “43세?”라고 답한다. ‘어깨뽕’이 잔뜩 올라간 전현무는 “배우 허성태 씨와 제가 동갑이다”라고 ‘동안 부심’을 한 번 더 드러낸다.이에 금새록은 “어? 성태 오빠가 더 어려 보인다. (전현무 선배가) 더 나이 있어 보이신다”고 야무지게 ‘팩폭’한다. 이 말에 전현무는 “따라와. 스파링 하자”라며 발끈하지만, ‘복싱 전국대회 우승자’ 출신인 금새록은 “한주먹감이시다”라고 받아친다. 그러면서 금새록은 “동안은 아니지만 우리나라 명 MC다. 최고”라며 묘하게 칭찬해 그를 ‘녹다운’ 시킨다.‘명 MC’ 전현무를 잡는 금새록의 화려한 입담은 이날 오후 9시 10분 방송되는 MBN·채널S ‘전현무계획3’에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr