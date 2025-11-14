그룹 마마무 문별/사진제공=더스타

그룹 마마무 문별이 새 디지털 싱글로 컴백한다.문별은 14일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 신곡 'S.O.S'를 공개한다.'S.O.S'는 좋아하는 사람에게 보내는 간절한 구조 신호를 테마로 한 곡이다. 짝사랑의 감정을 경쾌한 록 사운드로 표현했으며, 서정적인 기타 리프를 시작으로 감정의 고조를 밴드 사운드와 문별의 강한 보컬로 풀어냈다.문별은 오는 24일 오후 12시 22분 공식 유튜브 채널을 통해 'S.O.S' 셀프캠 영상을 공개한다. 이번 영상에는 문별 특유의 밝고 자유로운 에너지가 담길 예정이다.문별은 이와 함께 아시아 투어 ‘Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : village of eternal glow]’의 서울 공연을 오는 22~23일 서울 강서구 KBS 아레나에서 개최한다. ‘영원히 빛나는 마을’이라는 부제를 내건 이번 투어는 팬들이 문별의 음악과 감정을 전시 형태로 함께 체험하는 콘셉트로 꾸려진다.문별은 서울 공연 이후 12월 6일 싱가포르, 14일 마카오, 20일 가오슝, 2026년 1월 17~18일 도쿄, 24일 타이베이 등에서 투어를 이어간다. 문별은 이번 투어를 통해 자신이 걸어온 음악의 여정을 ‘MUSEUM’이라는 이름 아래 팬들과 공유할 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr