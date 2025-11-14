SNS

인플루언서 성해은이 근황을 알렸다.성해은은 최근 자신의 계정에 여러 장의 사진을 게재했다. 그는 한껏 치장하고 외출에 나선 모습. 포근한 가을 스타일링을 보였다.한편 1994년생으로 올해 31세인 성해은은 사회복지학과에서 아동보육을 전공하고 대한항공 승무원에 합격해 객실 승무원으로 재직했다. 2022년 티빙 '환승연애2' 출연 이후 5년 동안 근무하던 대한항공을 퇴직하고 유튜버 겸 인플루언서로 활동 중이다.성해은은 '환승연애2'를 통해 인연을 맺은 정현규와 지난 4월부터 결별설에 휩싸였다. 누리꾼들은 두 사람이 함께 찍은 사진과 영상을 삭제한 점, 서로의 흔적을 지운 점 등을 근거로 들며 결별설을 제시했다. 두 사람은 지난해 크리스마스도 각자 보낸 것으로 알려졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr