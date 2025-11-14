사진=엔터세븐

사진=엔터세븐

지난해 10월 김우석과 연인 사이임을 공식적으로 인정한 배우 강나언이 새 프로필을 통해 청초함과 순수함, 그리고 시크한 매력을 동시에 선보였다.14일 소속사 엔터세븐은 강나언의 다양한 모습이 담긴 새로운 프로필을 공개했다.2022년 데뷔한 강나언은 눈빛과 표정의 미묘한 변화만으로도 전체적인 분위기를 완전히 바꾸며 '표현력 끝판왕'다운 존재감을 자랑했다. 화이트 톤의 의상으로 순수하고 청초한 무드를 연출한 강나언은 긴 생머리에 자연스러운 웨이브를 더해 단아한 매력을 발산했다. 이어 블랙 스타일링에서는 한층 성숙하고 세련된 카리스마를 선보이며 반전 매력으로 시선을 사로잡았다. 콘셉트마다 완전히 다른 분위기를 만들어내며, 컷마다 새로운 매력을 선사했다.강나언은 2022년 드라마 '블라인드'로 데뷔한 이후, '일타 스캔들'의 방수아 역을 통해 대중에게 눈도장을 찍었다. 이후 '구미호뎐 1938', '웨딩 임파서블', '피라미드 게임', '0교시는 인싸타임', '메리 킬즈 피플' 등 다수의 작품에서 자신만의 섬세한 감정 표현과 캐릭터 소화력으로 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증했다.새 프로필을 통해 다채로운 변신을 예고한 강나언의 행보에 기대가 커진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr