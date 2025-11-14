1%대 시청률인데 화제성은 '대박'…김희선, TV조선서 제대로 일냈다 ('다음생은')

TV CHOSUN ‘다음생은 없으니까’가 다소 부진한 시청률에도 높은 화제성을 보이고 있다.지난 10일 첫 방송된 TV CHOSUN 월화미니시리즈 ‘다음생은 없으니까’는 매일 같은 하루, 육아 전쟁과 쳇바퀴 같은 직장생활에 지쳐가는, 마흔 하나 세 친구의 더 나은 ‘완생’을 위한 좌충우돌 코믹 성장기다.‘다음생은 없으니까’는 지난 13일 기준으로 넷플릭스의 ‘오늘 대한민국의 TOP 10 시리즈’ 부문에서 TOP3에 등극하며 뜨거운 화제성을 입증했다. 포털 사이트 네이버 검색 중 ‘많이 찾는 드라마’ 부분에서 랭킹 1위를 기록하는 등 남다른 저력을 과시했다. 특히 국내 OTT 작품을 비롯한 콘텐츠 화제성 지표인 키노라이츠 ‘오늘의 트렌드 랭킹’에서는 6위에 랭크되며 앞으로의 쾌속 질주를 예고했다. 시청률은 1회 1.9%, 2회 1.5%를 기록했다.‘다음생은 없으니까’는 마흔하나 세 친구 조나정(김희선 분), 구주영(한혜진 분), 이일리(진서연 분)와 얽히고설킨 인물들의 모습을 통해 이 시대를 살아가는 다양한 부부의 모습을 그려낸다. 경단녀에서 벗어나 과거 명성을 찾고 싶지만, 아이들과 남편이 항상 마음에 걸리는 조나정, 모든 것이 완벽하지만 아이를 임신하기 위해 분투하는 구주영, 결혼을 갈망하면서도 아닌 척 쿨한 척하며 연애에 질척거리는 이일리 등이 뭉클하고 짠내 나는 인생을 펼치고 있는 것.특히 “근데 결혼하고부터는 난 맨날 제자리. 다른 사람들 다 뛰어가는데 나만 제자리. 하루하루 밀려나는 비참함을 당신이 알아?”, “원래 상처받은 마음은 직면해야 제대로 풀린다더라”, “해보기 전엔 모르는 거지. 왜 미리 겁부터 먹고 그래?” 등의 공감 어록은 감정 이입을 절로 이끌며 하이퍼리얼리즘 서사의 대공감 묘미를 느끼게 한다.김희선, 한혜진, 진서연은 마흔 하나에 접어든 20년 지기 절친 3인방으로 변신해 각기 다른 세 여자가 처한 고민과 갈등, 설렘과 눈물 등을 생생하게 담아내고 있다. 김희선은 데뷔 이후 처음으로 감행한 뽀글뽀글 파마에 헐렁하고 편안한 옷차림으로 경단녀의 줌마룩을 완성해 현실감을 더했다. 특히 아이들과 함께 있을 때의 행복한 웃음부터 남편의 독설에 터진 오열, 자아를 찾기 위한 몸부림까지 김희선 표 조나정을 만들어내며 몰입도를 높였다.한혜진은 일터에서는 차분하고 강단 있는 기획실장이지만, 집에서는 아이 갖기에 무관심한 무성욕자 남편을 향해 고성으로 분노를 터트리는 구주영의 반전 자태로 이목을 끌었다. 진서연은 날카로운 상담으로 유명한 ‘일침언니’로 카리스마를 발휘하다가도, 자신의 연하 남친에게는 은근히 결혼을 원하다 전혀 쿨하지 못하게 이별하는 모습으로 애처로움을 자아냈다. 김희선, 한혜진, 진서연 세 사람이 망가짐을 불사한 투혼의 열연을 쏟아내면서 시청자들의 공감력을 절로 극대화시키고 있다.제작진은 “‘다음생은 없으니까’는 현실적인 부부와 가족들의 이야기를 현실감 있게 표현해 공감을 일으키고 있다”라며 “실제를 고스란히 옮겨 놓은 것 같은 현실적인 면면들로 진정성을 선사하게 될, 앞으로의 ‘다음생은 없으니까’를 기대해 달라”고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr