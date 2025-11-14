사진=배우 박보영 SNS

배우 박보영이 홍콩 디즈니랜드에서 근황을 전했다.박보영은 13일 자신의 SNS에 "골드랜드"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다. 그는 새 드라마 행사 참석차 홍콩을 찾았으며, 특유의 단정한 이미지와 세련된 스타일링으로 눈길을 끌었다.공개된 사진에서 박보영은 하늘색과 연회색이 섞인 베이비 블루 컬러의 미니 드레스를 착용했다. 한쪽 어깨를 드러낸 원숄더 디자인과 목선을 감싸는 홀터넥 형태가 어우러져 단아한 분위기를 더했다.헤어스타일은 앞머리를 눈썹 위로 내린 풀뱅 레이어드 컷이었다. 자연스럽게 손질된 중간 길이 머리가 드레스와 조화를 이루며 박보영의 밝은 이미지를 강조했다.박보영은 함께 출연하는 배우 김성철, 이현욱과 함께한 사진도 공개했다. 세 사람은 환한 미소를 보이며 현장 분위기를 전했다.박보영은 홍콩 디즈니랜드 호텔 컨퍼런스 센터에서 열린 디즈니+ 오리지널 프리뷰 행사에 참석했다. 박보영이 출연하는 '골드랜드'는 밀수 조직의 금괴를 우연히 손에 넣은 희주(박보영 분)가 탐욕과 배신 속에서 살아남기 위해 고군분투하는 이야기를 그린다. 그는 김성철, 이현욱과 함께 작품에 참여했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr