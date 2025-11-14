사진='나솔사계' 캡처

'나는 솔로, 그 후 사랑은 계속된다' 24기 영식이 0표를 받은 뒤 24기 옥순에게 전화를 걸었다.지난 13일 방송된 SBS plus, ENA 예능 '나는 솔로, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 솔로민박 2일 차에 등장한 백합 때문에 러브라인 판도가 재편되는 모습이 펼쳐졌다.이날 메기녀 백합은 "난 결혼하려고 나왔다. 아이 3명을 낳고 싶다. 일하다 보니까 내 남편이 될 분을 제대로 못 만났다. 좋은 남편감이 있다면 빠른 시일 내에 아이를 갖고 싶다"고 출연 이유를 밝혔다.백합이 남자들의 인기를 한 몸에 받자 장미는 "새로운 분이 오면 관심 가는 건 어쩔 수 없는 거다. 근데 난 27기 영식한테 관심이 있으니 내가 더 어필해야 하는 건 맞다"고 털어놨다. 반면 27기 영식은 "(백합은) 오자마자 분위기를 휘어잡고 음식을 지휘해서 다 해줬다. 저번 기수에서 밥 한 끼 제대로 먹은 적이 없다. 충분히 좋은 분이라고 생각한다"라며 백합에게 호감을 드러냈다.이후 여자들의 데이트 선택이 이어졌다. 백합은 24기 영식을 선택했다. 그는 "사람이 굉장히 나랑 다른 느낌이었다. 엘리트 같았다. 내 이상형이 배울 점이 많다고 했는데 그런 거 같았다"고 말했다. 국화와 용담은 27기 영호를 선택했고 24기 영식은 결국 0표를 받았다.유일하게 2:1 데이트의 주인공이 된 27기 영호는 "차를 좀 치웠어야 했는데"라며 자신의 차 내부를 급히 정리했다. 이후 누룽지 백숙을 파는 식당으로 가서 대화를 나누며 식사를 했다. 별다른 얘기 없이 바로 1:1 대화에 들어간 27기 영호는 국화와 마주 앉아 장미 이야기를 꺼내 분위기를 썰렁하게 만들었다. 데이트 후 국화는 제작진 앞에서 "대화에 알맹이가 없어서 아쉬웠다. 그냥 기회 되면 좀 더 대화 나눠봐야겠다 정도?"라며 호감에 큰 진전이 없음을 알렸다.0표를 받은 24기 영식은 "나를 아는 분도 있고 좋아하는 분도 있어서 기대했다. 결국 선택은 안 했다. 지금은 괜찮은데 나중에 내 감정이 북받쳐 오를 수도 있겠다"고 반응했다. 이어 그는 "난 돌고 돌아 24기 옥순인가"라며 씁쓸한 표정을 지었다.이어진 예고편에서는 여자들에게 선택받지 못한 24기 영식이 술을 마시고 24기 옥순에게 전화를 거는 모습이 공개됐다. 그는 "0표 받았다. 그냥 팬심에서라도 한 표 줄줄 알았다. 솔직히 말할게. 네가 꽃뱀이다? 물릴게. 네가 마음에 없어도 표만 줘"라고 말했다. 그러자 24기 옥순은 "넌 악귀가 씌어야 해"라고 반응했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr