이세영, 모범적 이미지였는데 '정부' 됐다…"뻔뻔할 수 있지만 재밌어"('재혼 황후')

모범적인 이미지를 가진 배우 이세영이 디즈니+ '재혼 황후'를 통해 정부 역할에 도전했다. 이세영은 새 캐릭터가 배우로서 신선했다고 밝혔다.13일 월트디즈니 컴퍼니(이하 디즈니) 아태지역(APAC)은 홍콩 디즈니랜드호텔에서 '디즈니+ 오리지널 프리뷰 2025'를 개최했다. 이번 행사는 디즈니+에서 공개 예정인 APAC 및 글로벌 오리지널 콘텐츠를 미리 만나볼 수 있는 자리다. 한국과 일본 등 APAC 오리지널을 비롯한 일반 엔터테인먼트 라인업이 소개됐으며, 정상급 스타들과 크리에이티브 파트너가 참석했다.이날 다양한 새 한국 콘텐츠도 소개됐다. 그 가운데 '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받은 후, 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 허가를 요구하면서 벌어지는 로맨스 판타지다.이세영은 도망 노예에서 황제의 정부가 된 라스타 역을 맡았다. 이세영은 "저는 판타지 배경의 작품을 해본 적이 없고 새로운 캐릭터이기도 해서 재밌을 것 같았다. 정부 역할이다"라며 "도망 노예지만 황제 정부가 된다. 순수했던 인물이 한번도 겪어보지 못했던 걸 누리면서 점점 욕심을 내기 시작한다"라고 말했다. 이어 "선배님들한테 많이 배우면서 하면 좋겠다 생각했다"고 전했다.이세영은 캐릭터와 자신의 비슷한 공통점에 대해 "순수하고 해맑은 얼굴로 '어떻게 저런 행동을 할까' 하는 장면들이 많았다. 해맑은 것은 비슷한 부분이지 않을까 생각했다"라고 말했다. 이어 "라스타는 미워할 수 없는 캐릭터다. 욕심을 부리는데, 순수해서 아무것도 모르는 채로 행동하는 면도 있다. 나도 저런 면이 있지 않을까 생각했다"고 했다.현장 분위기에 대해 이세영은 "제가 막내이기 때문에 가장 진정성 있는 답변을 드릴 수 있지 않을까 한다"고 운을 뗐다. 이어 "세 분(주지훈, 신민아, 이종석)의 캐릭터가 실제도 다 달라서 재밌다"며 "민아 언니는 나비에 황후처럼 조용하고 위엄도 있다. 그러나 부드럽고 웃음도 많다. 제가 장난 치고 분위기를 풀어보려고 언니, 오빠들에게 가면 항상 저를 따뜻하게 받아줬다. 작품과 다르게 현실에서는 라스타를 모두 사랑해줬다"고 전했다.극 중에서는 황제가 라스타를 만나게 된 후 황후와 갈등이 생긴다. 정부를 연기한 이세영은 "어떻게 보면 뻔뻔하다고 느껴질 수 있는 역할을 처음 해봐서 재밌었다"고 말했다. 또한 "많은 배우들이 대리만족을 했을 것 같다. 우리가 제복 좋아하지 않나. 전 제복 좋아한다. 견장을 달고 칼을 차고 말을 타고, 예쁜 배경에서 촬영하면서 라스타처럼 '갖고 싶다'는 욕망이 생겼던 거 같다"고 이야기했다. 이어 "드레스 등 의복이 달랐기 때문에 신선하고 달랐다"고 덧붙였다.홍콩=김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr