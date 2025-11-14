사진=MBC

강태오와 김세정이 주연을 맡은 '이강에는 달이 흐른다'가 온라인 커뮤니티를 장악하며 뜨거운 화제를 되고 있다.MBC 금토 드라마 '이강에는 달이 흐른다'가 배우들의 열연과 유쾌한 스토리, 아름다운 영상미로 첫 방송 이후 시청자들의 사랑을 받으며 굿데이터코퍼레이션이 발표한 TV 드라마 SNS 화제성 순위에서 1위를 차지한 것.(2025. 11. 11. 기준) 앞서 MBC는 '바니와 오빠들', '메리 킬즈 피플', '달까지 가자' 등 금토 드라마가 연이어 1~2%대 시청률에 그치며, 동시간대 방송된 SBS와 JTBC 드라마에 밀려 연속 최하위를 기록했다.관심에 힘입어 '이강에는 달이 흐른다'가 11월 14일(금) 방송되는 3회부터 확대편성을 결정, 10분 빠른 밤 9시 40분에 방송된다. 극 중 세자 이강(강태오 분)과 부보상 박달이(김세정 분) 사이 인연의 시작과 함께 박달이의 진짜 정체까지 드러나며 눈을 뗄 수 없는 고속 전개로 다음 이야기를 기대케 한 만큼 더욱 빠른 시간에 시청자들을 찾아간다.'이강에는 달이 흐른다' 제작진은 "1, 2회에서는 이강과 박달이의 서사를 설명했다면 오는 3, 4회에서는 본격적인 스토리가 전개되면서 인물들 사이의 관계성도 한층 긴밀하게 엮이기 시작한다"며 "1회 오프닝을 열었던 인연의 실, 홍연이 어떤 역할을 하게 될지 주의 깊게 지켜봐 달라"고 전했다.떼려야 뗄 수 없는 운명으로 얽히고설킨 세자 강태오와 부보상 김세정의 이야기는 내일(14일) 밤 9시 40분에 방송되는 '이강에는 달이 흐른다' 3회에서 계속된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr