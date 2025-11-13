사진=더블랙레이블

그룹 올데이 프로젝트가 신곡 포스터를 공개했다.더블랙레이블은 12일 공식 SNS를 통해 그룹 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT, 애니·타잔·베일리·영서·우찬)가 오는 17일 발표하는 새 디지털 싱글 'ONE MORE TIME'(원모어타임)의 포스터를 공개했다.공개된 포스터 속 올데이 프로젝트는 블랙 앤 화이트로 통일감을 주면서도 저마다의 개성을 살린 스타일링을 선보였다. 스포트라이트 아래에 나란히 선 올데이 프로젝트의 자신감 넘치는 포즈와 더욱 강렬해진 눈빛이 이목을 집중시킨다.앞서 올데이 프로젝트는 콘셉트 포토를 순차적으로 공개하며 더욱 힙하고 화려해진 비주얼로 K팝 팬들의 시선을 사로잡았다. 데뷔 당시부터 신드롬을 일으키며 '괴물 신인'으로 자리매김한 올데이 프로젝트가 이번 컴백을 통해 어떤 색깔을 보여줄지 귀추가 주목된다.올데이 프로젝트의 새 디지털 싱글 'ONE MORE TIME'은 오는 17일 오후 6시 발표되며, 12월에는 데뷔 첫 EP가 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr