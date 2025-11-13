사진=엔조이커플 SNS

유튜버 엔조이커플 임라라와 손민수가 수험생들에게 응원의 말을 전했다.엔조이커플은 지난 12일 자신의 인스타그램에 "우리 고3 N수생 엔조잉들, 찍은 것까지 다 맞아라💥 라키뚜키도 함께 응원해요💛 긴장하지말고 아자아자!"라는 문구와 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 임라라와 손민수가 주먹을 불끈 쥔 채 수능을 치루게 될 수험생들을 응원하고 있는 모습. 특히 국내 최고 여자 대학교 이화여대를 졸업한 임라라는 "수능이 인생의 전부는 아니지만, 최선을 다해본 그 순간들이 나중엔 큰 힘이 되더라구요~!"라고 조언했다.한편 SBS 공채 개그맨 출신인 임라라는 같은 개그맨 출신 손민수와 2014년부터 공개 열애를 시작해 유튜브 채널 '엔조이커플'로 큰 사랑을 받으며 국내 대표 커플 유튜버가 됐다. 두 사람은 10년 연애 끝 2023년 부부가 됐으며, 지난 10월 쌍둥이를 출산했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr