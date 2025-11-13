사진=김지영 SNS

최근 공개 연애를 고백한 '하트시그널4' 출신 김지영이 남자친구 자랑에 나섰다.김지영은 지난 12일 자신의 인스타그램에 "다정한 사람들아,, 제 사랑을,, 축하해줘서 고마워요,,(수줍)", "해방촌 데이트👫🏻", "유튜브 촬영한 날,,,, 히히👀"라는 문구들과 함꼐 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 김지영이 자신의 일상들을 모아 기록한 모습. 특히 남자친구와 찍은 순간들도 남겼으며, 안경을 착용한 모습까지 공유해 눈길을 끌었다.1995년생인 김지영은 올해 28세로, 2016년부터 대한항공에서 객실 승무원으로 근무했었다. 지난해 방송된 채널A 예능프로그램 '하트시그널4'에 출연해 우월한 미모로 많은 시청자들의 눈도장을 받았으며, 프로그램 속 한겨레와 최종 커플이 됐지만 얼마 가지 않아 결별했다. 이후 자신의 유튜브 채널을 통해 직접 남자친구를 공개해 연일 화제를 모았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr