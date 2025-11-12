사진=유나 SNS

그룹 AOA 출신 유나가 출산 직전 근황을 전했다.유나는 지난 11일 자신의 인스타그램 스토리에 "찐찐 마지막 산전관리. 오늘도 겨울이와 힐링"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 유나가 출산 직전 관리에 한창인 모습. 특히 관리받는 공간이 1인 침대에 널찍하고 아늑한 공간이라 눈길을 끌었다.유나는 음악 프로듀싱 팀 '별들의 전쟁' 멤버인 강정훈과 지난해 2월 결혼했다. 유나는 2012년 AOA로 데뷔했으나 2021년 1월 FNC엔터테인먼트와의 전속계약 만료 후 소속사를 떠나면서 그룹을 탈퇴, 현재 필라테스 및 요가 강사로 활동 중이다.작곡가로 활동 중인 강정훈은 그룹 애프터스쿨 '아하(AH)'부터 씨스타19 '마 보이(MA BOY)', 제국의아이들 '후유증', '숨소리', 몬스타엑스 '아름다워', 트와이스 '하트셰이커(HEART SHAKER)', 워너원 '약속해요 (I.P.U)', 있지 '달라달라', '워너비(LOCO)' 등에 참여했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr