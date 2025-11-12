사진 제공 = 브릿지 엔터

'버추얼 아이돌 그룹' 스킨즈가 새로운 시작을 알리는 신호탄을 쐈다.스킨즈(SKINZ)는 12일 새로운 비주얼 로고 모션을 깜짝 공개하며 새로운 챕터의 서막을 알렸다. 이들은 자신들의 아이덴티티를 상징하는 의미를 담은 오피셜 비주얼 로고 모션 영상을 통해 이들의 세계관 시그널을 그려냈다.로고 모션 속 파편들은 각기 다른 색깔의 조각들이 모이고, 굴러가며 하나의 모양을 완성시킨다. 이를 미래지향적인 비주얼의 감각적인 그래픽 모션으로 구현했다. 특히 파편 속 'The Way Back'이라는 문구가 팬들의 궁금증을 증폭시키는 등 비주얼 로고 모션에 담긴 의미에 대한 팬들의 추측이 이어지며 관심이 쏟아졌다.올해 4월 싱글 'YOUNG & LOUD(영 앤 라우드)'로 가요계에 첫 발을 뗀 스킨즈는 본격적인 다음 스텝을 예고하며 앞으로 보여줄 행보에 대한 기대감을 높이고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr