사진=박보영 SNS

배우 박보영이 자신의 아이템들을 소개했다.박보영은 12일 자신의 인스타그램 스토리에 "삼다수 귀요미랑 출장"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 박보영이 테이블 위에 파우치와 휴대폰 등을 꺼내 놓고 있는 모습. 특히 자신이 모델로 있는 생수 회사의 제품들을 가지고 있었는데 생수가 아닌 하얀 액체라 눈길을 끌었다. 알고보니 해당 회사에서 제작한 보조배터리와 이어폰 케이스였다.한편 박보영은 최근 동갑내기 배우 최우식과 함께 넷플릭스 시리즈 '멜로무비'에서 호흡을 맞췄다. '멜로무비'는 사랑도 하고 싶고 꿈도 이루고 싶은 애매한 청춘들이 서로를 발견하고 영감이 되어주며 각자의 트라우마를 이겨내는 영화 같은 시간을 그린 로맨스다.이후 tvN '미지의 서울'에 출연했다. '미지의 서울'은 얼굴 빼고 모든 게 다른 쌍둥이 자매가 인생을 맞바꾸는 거짓말로 진짜 사랑과 인생을 찾아가는 로맨틱 성장 드라마다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr