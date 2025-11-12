쯔양-이영자/사진 = 텐아시아 사진DB

'천만 먹방러' 쯔양이 '원조 먹방퀸' 이영자의 먹방을 관람하고 감탄한다.12일 오후 9시 50분에 방송되는 KBS2 예능 '배달왔수다'에는 '먹방의 여왕' 쯔양과 '행사의 여왕' 송가인이 출연한다.이날 방송의 관전 포인트는 무엇보다 '천만 먹방러' 쯔양은 '원조 먹방 퀸' 이영자의 먹방. 쯔양은 "제가 봰 분 중에서 제일 많이 드시는 것 같아요"라며 이영자의 위대한 먹성에 감탄한다. 두 대식가의 폭풍 먹방에 소식가 송가인은 쌓인 음식만으로도 식욕을 상실했다고.게다가 쯔양은 1년 배달 금액으로 혼자서 약 4000만 원 정도를 쓴다고 밝혀 모두를 놀라게 만든다. 김숙은 “4000만 원이면 연봉이야”라며 천만 유튜버 클래스에 입을 다물지 못했다는 후문.거기에 음식 때문에 가출했었던 쯔양의 웃픈 에피소드도 공개한다. 식탐 때문에 초등학생 때 1번, 중학생 때 1번 가출했다는 것. 중학생 때는 무려 서울에서 부산으로 가출해 아버지가 찾으러 왔다고.한편, 이영자는 두 게스트를 위하여 매콤한 닭발에 잘 어울리는 특급 소스를 제조한다. 이번에도 닭발의 불맛을 확 잡아주는 영자표 소스에 호평 일색이었다는 후문.이날 오후 9시 50분 KBS2 방송.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr