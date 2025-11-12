7.1% 최고 시청률 찍었는데…윤계상, 가족 위해 뭉쳤다 "뭔 동네가 다 특공대야" ('UDT')

쿠팡플레이, 지니 TV 오리지널 시리즈 'UDT: 우리 동네 특공대'가 어딘가 비범한 동네 이웃들의 유쾌한 연합 작전을 담은 메인 예고편을 공개했다.'UDT: 우리 동네 특공대'는 나라를 지키기 위해서도 아니요, 지구평화엔 더더욱 관심 없는, 오직 내 가족과 우리 동네를 위해 뭉친 예비역 특공대의 유쾌하고 짜릿한 이야기.메인 예고편은 어딘가 비범함을 숨기지 못한 동네 이웃들의 모습으로 시작된다. “뭔 동네가 다 특공대야”라는 ‘최강’(윤계상)의 말처럼 보험조사관, 청년회장, 마트 사장, 체육관장, 엘리트 공대생 등 평범해 보이는 이웃들이 폭탄 해체부터 국가 기밀까지, 현실에서 되살아나는 특공 본능을 유쾌하게 펼쳐내며 범상치 않은 캐릭터 플레이로 시선을 사로잡는다.여기에 “위기에 빠진 우리 동네를 구하라!” 는 문구와 함께 볼수록 빠져드는 흥미로운 사건, 정체를 알 수 없는 빌런의 등장, 그리고 동네 특공대들의 스피디한 액션 릴레이는 'UDT: 우리 동네 특공대'가 선사할 예측불가 즐거움에 대한 기대감을 더한다.이처럼 대한민국 예비역들이 동네를 지킨다는 신선한 설정과 개성 강한 캐릭터들의 완벽한 시너지로 기대를 모으는 유쾌한 액션 코미디 'UDT: 우리 동네 특공대'는 조웅 감독과 반기리 작가, 신예 김상윤 작가가 각본에 참여했다.'UDT: 우리 동네 특공대'는 오는 11월 17일 오후 10시 쿠팡플레이와 지니 TV, ENA를 통해 동시 공개된다. ENA 월화드라마 전작인 '착한 여자 부세미'는 최고 시청률 7.1%를 기록한 바 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr