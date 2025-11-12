사진 제공=갤럭시코퍼레이션

가수 지드래곤(GD)의 서울 앙코르 콘서트가 매진됐다.오는 12월 12일부터 14일까지 서울 고척스카이돔에서 열리는 'G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN SEOUL : ENCORE, presented by Coupang Play'가 티켓 오픈과 동시에 매진되며 국내외의 인기를 증명했다. 지드래곤 소속사 갤럭시코퍼레이션에 따르면, 쿠팡플레이 팬클럽 선예매와 일반 예매, 인터파크 글로벌 선예매 등 모든 채널에서 순식간에 티켓이 동났다.이번 서울 공연은 전 세계를 뜨겁게 달군 'G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]'의 피날레 무대로, 지난 첫번째 공연이었던 고양 양일 6만 이상을 포함해 한국 공연 총 11만 5천명 규모의 관객과 함께 투어 대서사의 마지막 장을 완성하게 된다.8년 만에 솔로로 복귀한 G-DRAGON은 아시아, 미주, 유럽에 걸쳐 16개 도시 38회 규모의 글로벌 투어를 완주하며, 솔로 아티스트로서는 이례적인 투어 스케일을 실현했다. 수년간의 공백 이후 곧바로 단일 아티스트 중심의 대규모 월드투어를 성사시킨 사례는 국내에서도 극히 드문 행보로, G-DRAGON의 글로벌 브랜드 파워와 무대 소화력을 다시 한번 입증하는 기록으로 평가된다.이번 투어 무대는 K-팝 솔로 아티스트로서는 전례 없는 대규모 스케일로 눈길을 끌었다. 공연장마다 새롭게 재구성된 입체적 무대, 드래곤 바이크 퍼포먼스, 대형 LED 월을 활용한 시각적 서사가 결합되어 관객의 몰입감을 극대화했다.지난 8~9일 지드래곤은 베트남 하노이 8WONDER OCEAN CITY에서 열린 월드투어를 통해 이틀간 총 8만 4천여 명의 관객을 매료시키며 현지를 뜨겁게 달궜다. 당초 1회로 예정됐던 공연은 전석 매진으로 추가 회차가 열렸다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr