[사진 제공: 더프레젠트컴퍼니]

배우 김설현이 팬들과의 진정한 소통에 나선다.소속사 더프레젠트컴퍼니는 12일 김설현이 오늘(12일) 정오, 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)에 공식 커뮤니티를 오픈하고 전 세계 팬들과 직접 교류를 시작한다고 밝혔다.이번 커뮤니티는 김설현이 팬들에게 보다 진솔하게 마음을 전하기 위해 직접 구상하고 준비한 프로젝트다. 평소 팬들과의 소통에 진심을 다해온 그는 오픈 과정 전반에 걸쳐 의견을 적극적으로 제시하며 세심하게 참여했다는 후문이다.더프레젠트컴퍼니는 “김설현은 오랜 시간 함께해준 팬들에게 자신의 목소리로 일상을 전하고 싶어했다. 그 따뜻한 마음이 이번 커뮤니티 오픈으로 이어졌다”고 밝혔다.김설현은 그동안 드라마 ‘낮과 밤’, ‘살인자의 쇼핑목록’, ‘아무것도 하고 싶지 않아’, ‘조명가게’ 등에서 섬세한 감정 연기와 깊이 있는 캐릭터 해석으로 믿고 보는 배우로 자리매김했다. 최근에는 넷플릭스 시리즈 ‘천천히 강렬하게’의 촬영에 한창이다.위버스 커뮤니티를 통해 김설현은 국내를 넘어 글로벌 팬들과 실시간으로 소통하며 소통형 배우로서의 면모도 더욱 확장할 예정이다. 소속사는 “앞으로 다양한 콘텐츠와 이벤트를 통해 팬들과 특별한 시간을 만들어갈 계획”이라고 밝혔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr