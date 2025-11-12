사진=이준수, 액터스톤 각 SNS

사진=액터스톤 SNS

배우 이종혁의 아들 이준수가 세종대학교 예비합격자가 됐다.지난 8일 이준수가 다니고 있는 연기 학원 SNS 계정에는 "일상"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진이 게재됐다.공개된 사진 속에는 이준수가 세종대학교 실기우수자 전형의 예비순위 2위에 선정된 모습. 같은 과에 지원한 2명의 학생이 입학을 취소하면 이준수가 입학 등록을 결정할 수 있다.앞서 이준수는 지난달 22일, 중앙대학교 공연영상창작부 연극과와 세종대학교 영화예술학부 연기예술과에 각각 지원해 1차 모두 합격했다는 소식을 알렸다. 이후 지난 31일 2차 시험을 위해 세종대학교를 다시 찾기도 했다.세종대학교 영화예술학과는 배우 공효진, 유연석, 신혜선, 윤진이, 정인선 등이 졸업생으로 있다.이준수는 같은날 부친의 모교인 서울예술대학교에 최종 합격했다. 이에 따라 이준수가 경기도에 위치한 서울예대를 택할지, 이준수 앞에 있는 2명의 학생이 입학을 취소해 기회를 얻게될 지 주목된다.한편 이준수는 올해 만 17세로 현재 고양예술고등학교 연기과에 재학 중이다. 아빠를 따라 배우의 꿈을 꾸고 있으며 현재 유튜브 채널 '10준수'를 운영하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr