사진=SBS funE

뉴비트가 '더쇼'의 마지막 방송에서 더블 타이틀곡 무대를 모두 선보였다. '더쇼'는 SBS 계열 케이블 채널인 SBS funE에서 매주 화요일 방영되는 음악 프로그램으로, 2011년 4월 첫 방송을 시작했다. 중소기획사 아이돌들에게 자유롭게 무대에 설 기회와 수상 가능성을 제공하며, K팝 팬들에게 호평받아온 프로그램이었다.그룹 뉴비트(NEWBEAT, 박민석·홍민성·전여여정·최서현·김태양·조윤후·김리우)는 지난 11일 방송된 SBS funE '더쇼'에 출연해 첫 미니 앨범 'LOUDER THAN EVER'(라우더 댄 에버)의 더블 타이틀곡 'Look So Good'(룩 소 굿)과 'LOUD'(라우드) 무대를 선보였다.이날 뉴비트는 더블 타이틀곡 두 곡 모두에서 흔들림 없는 라이브 실력과 화려한 퍼포먼스를 선보이며 'K팝 신성'다운 존재감을 드러냈다. 먼저 'Look So Good' 무대에서는 블랙 레더 재킷에 슬림한 데님 팬츠를 소화하며 시크하고 섹시한 아우라를 뽐냈다. 2000년대 초반 팝 R&B 레트로 감성을 현대적으로 재해석한 곡에 맞춰 자신감 넘치는 퍼포먼스로 시선을 사로잡았다.'LOUD' 무대에서는 스트리트 감성을 살린 힙한 착장으로 청량하면서도 에너제틱한 매력을 발산했다. 특히 'LOUD' 무대는 이번 '더쇼'를 통해 음악 방송 최초로 공개돼 더욱 폭발적인 반응을 얻었다. 베이스 하우스 바탕에 록과 하이퍼팝의 에너지를 더한 유니크한 사운드에 맞춰 뉴비트만의 새로운 음악 스펙트럼을 보여줬다.뉴비트는 지난 6일 초호화 해외 프로듀서진과 함께한 첫 미니 앨범 'LOUDER THAN EVER'를 발매했다. 이들은 컴백 직후 미국 X(구 트위터) 실시간 트렌드 2위, 중국 웨이보 실시간 검색어 상위권에 올랐다. 특히 더블 타이틀곡 중 하나인 'Look So Good'은 미국 음악 플랫폼 지니어스 전체 장르 차트 28위, 팝 장르 차트 22위를 기록했다. 또한 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 아이튠즈 차트에서는 총 7개국에 이름을 올리는 쾌거를 이뤘다.뉴비트는 각종 온오프라인을 통해 더블 타이틀곡 'Look So Good'과 'LOUD'로 활발한 컴백 활동을 이어간다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr