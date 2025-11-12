에이티즈/ 사진 제공=신라면세점

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 신라면세점 홍보 모델로 발탁됐다.신라면세점은 12일 에이티즈와 함께한 화보를 공개하고 홍보 모델 발탁 소식을 알렸다. 공개된 화보에는 환한 배경 속 블랙 앤 화이트 슈트를 입은 에이티즈의 모습이 담겼다.에이티즈의 신라면세점 모델 발탁은 기존의 면세 고객층을 넘어 K-컬처에 관심이 높은 신규 고객층을 적극적으로 유치하고자 하는 전략적 결정으로 알려졌다.신라면세점은 에이티즈와의 마케팅 활동을 통해 젊고 세련된 브랜드 이미지를 강화하고, 콘텐츠 기반 마케팅과 연계해 신라면세점만의 차별화된 서비스와 상품을 노출하는 방식으로 고객과의 접점을 확대하겠다고 밝혔다. 글로벌 고객을 위한 프로모션도 진행할 계획이다.2018년 데뷔한 에이티즈는 지난 2021년 미니 7집으로 미국 빌보드 메인 차트인 '빌보드 200'에 첫 진입, 2023년 정규 2집으로 같은 차트 1위에 오르는 성과를 이뤘다. 이어 지난해 11월에는 미니 11집으로 두 번째 '빌보드 200' 1위를 달성했다.올해 6월 발매한 미니 12집 타이틀곡 '레몬 드롭(Lemon Drop)'은 빌보드 메인 송차트인 '핫 100'에 69위로 진입, 팀 사상 처음으로 해당 차트에 이름을 올렸다. 이어 7월 발매한 미니 12집 에디션 앨범의 타이틀곡 '인 유어 판타지(In Your Fantasy)' 또한 '핫 100'에 68위로 진입하며 자체 최고 순위를 경신했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr