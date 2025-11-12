그룹 르세라핌/사진제공=쏘스뮤직

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 미국 빌보드 메인 차트 '핫 100'에 2주 연속 이름을 올렸다.빌보드가 11일 발표한 최신 차트(11월 15일 자)에 따르면 르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)의 싱글 1집 타이틀곡 'SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)'는 '핫 100'에서 89위를 기록했다. 지난주 50위로 자체 최고 순위를 경신한 데 이어 2주 연속 차트에 진입했다.올해 '핫 100'에 2주 연속 진입한 K-팝 그룹은 블랙핑크, 트와이스, 르세라핌뿐이다. 르세라핌은 데뷔 3년 6개월 만에 주요 글로벌 차트에서 성과를 이어가며 존재감을 입증했다.이 곡은 빌보드 세부 차트에서도 성적을 유지했다. '글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)'에서 각각 7위, 4위를 기록하며 2주 연속 '톱 10'에 올랐다. 또한 '월드 디지털 송 세일즈' 차트에서는 2주 연속 1위를 차지했다.르세라핌은 이번 앨범에서 미국 내 대규모 프로모션 없이 콘텐츠 중심으로 성과를 냈다. 지난 9월 진행된 북미 투어 '2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' IN NORTH AMERICA' 역시 인기를 높였다. 투어는 뉴어크, 시카고, 잉글우드, 샌프란시스코 등 7개 도시에서 매진을 기록했다.르세라핌은 오는 18~19일 일본 도쿄돔에서 월드투어 앙코르 콘서트를 연다. 이를 기념해 8일부터 19일까지 도쿄 시부야 제9SY 빌딩에서 팝업스토어 '2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME POP UP STORE'를 운영 중이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr