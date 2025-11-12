한효주/ 사진=텐아시아 DB

배우 한효주가 내레이션을 맡은 KBS 대기획 '트랜스휴먼' 3부작 중 1부 '사이보그'가 약 500년 전 1500년대 파도바 대학의 해부학 강의로부터, 현 시대 눈부시게 발전한 '신체 절단술'에 이르기까지를 소개한다.12일 오후 10시 KBS 1TV에서 첫 방송될 KBS 대기획 '트랜스휴먼' 1부 '사이보그'에는 1500년대 '근대 해부학의 창시자' 안드레아스 베살리우스의 일화가 소개된다. 베살리우스는 이탈리아 파도바 대학에 마련된 해부강의실에서 300장 이상의 인체해부도가 담긴 해부학 서적 「파브리카(인체 구조에 대하여)」의 근간을 마련했다.그가 해부 실습을 할 때면 강의실 가장 위층에서는 영혼을 달래줄 음악을 연주하고, 시신 냄새가 덜한 저층부터 귀족과 학생 순으로 사람을 채웠다. 이들은 마치 공연을 보듯 인체 해부학 강의를 들었다고 전해진다. 내레이터 한효주는 이러한 역사적 사실과 함께 "인류는 언제부터 인간의 몸이 기계로 대체될 수 있다는 생각을 했을까?"라는 질문을 던져 호기심을 유발한다.현대에는 사고로 무릎 아래를 절단하고 이를 극복한 MIT의 휴 허 교수가 새로운 '절단 기술'을 개발했다. '트랜스휴먼'에 등장한 의사 매튜 카티는 "300년 전이나 2천 년 전 표준 절단술에서 필요한 것은 그냥 '안정적인 봉합'뿐이었다. 그러나 이제 절단부는 제어 신호의 통로, 피드백·감각 연결의 통로 등으로 기능해야 한다"며 최첨단 신기술의 통로가 된 신체 절단 부위에 대한 설명을 덧붙였다. 과연 기술의 최전선에 있는 휴 허 교수가 개발한 절단술은 어떤 세계로 우리를 안내할지, '사이보그' 본 방송에서 공개된다.내레이션을 맡은 한효주는 "(대본의) 마지막 페이지를 읽을 때, 온몸에 전율이 일었다"고 극찬을 아끼지 않았다. KBS 대기획 '트랜스휴먼' 1부 '사이보그'는 이날 밤 10시 KBS 1TV에서 방송된다. 이를 시작으로 2부 '뇌 임플란트', 마지막 3부 '유전자 혁명'까지 3주간 매주 수요일 밤 10시 KBS 1TV에서 공상 과학 이야기가 현실로 다가온, 최첨단 기술의 향연이 펼쳐진다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr