그룹 ALLDAY PROJECT/사진제공=더블랙레이블

그룹 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT)가 새 디지털 싱글 'ONE MORE TIME'(원 모어 타임)으로 돌아온다.더블랙레이블은 지난 11일 공식 SNS를 통해 올데이 프로젝트(애니·타잔·베일리·영서·우찬)의 단체 티징 이미지를 공개했다. 오는 17일 발매를 앞둔 새 싱글 'ONE MORE TIME'을 예고하는 콘텐츠다.공개된 사진 속 올데이 프로젝트는 어둡고 차가운 금속 구조물 위에서 포즈를 취하고 있다. 붉은 점퍼를 입은 타잔, 퍼 트리밍 재킷의 베일리, 컬러 블록 아우터를 걸친 우찬, 시크한 앞머리가 돋보이는 영서, 실크 셔츠로 감각적인 무드를 연출한 애니까지 다섯 멤버의 개성이 또렷하다.멤버들은 각기 다른 스타일과 표정으로 팀 특유의 도회적인 이미지를 완성했다. 전체적으로 어둠과 빛이 교차하는 콘셉트 아래, 이전보다 한층 성숙한 분위기를 드러냈다.올데이 프로젝트는 앞서 공개된 개인 티저에서 날카로운 이미지와 몽환적인 무드를 동시에 보여주며 신곡 콘셉트에 대한 기대를 높였다. 데뷔곡 'FAMOUS'(페이머스)와 'WICKED'(위키드)로 존재감을 알린 이들은 이번 신곡을 통해 또 다른 음악적 변화를 선보일 예정이다.올데이 프로젝트의 새 디지털 싱글 'ONE MORE TIME'은 11월 17일 오후 6시에 발매되며, 오는 12월에는 데뷔 첫 EP 발매가 예정돼 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr