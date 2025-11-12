엔하이픈/ 사진 제공=빌리프랩

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 일본 싱글로 자체 신기록을 세웠다.12일 일본레코드협회에 따르면 엔하이픈(정원, 희승, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)의 일본 네 번째 싱글 '宵 -YOI-'(요이)가 10월 기준 누적 출하량 75만 장을 넘겨 골드 디스크 '트리플 플래티넘' 인증을 받았다.엔하이픈이 '트리플 플래티넘'을 얻은 것은 이번이 처음이다. 일본레코드협회는 매월 음반 누적 출하량에 따라 '골드'(10만), '플래티넘'(25만 장), '더블 플래티넘'(50만 장), '트리플 플래티넘'(75만 장) 등으로 구분해 인증한다.'宵 -YOI-'는 지난 7월 29일 발매 후 단 3일간의 집계만으로 출하량 50만 장을 돌파해 '더블 플래티넘' 인증을 받았다. 이후 3개월 만에 '트리플 플래티넘' 인증을 획득했다.이 싱글은 엔하이픈의 일본 음반 중 처음으로 발매 첫 주 '하프 밀리언셀러'를 달성한 작품이기도 하다. 또한 오리콘의 '데일리 싱글 랭킹'과 '주간 싱글 랭킹', 빌보드재팬의 '톱 싱글 세일즈' 등 각종 현지 차트 최상위권을 휩쓸었다.엔하이픈은 '트리플 플래티넘'에 빛나는 '宵 -YOI-'를 비롯해 '더블 플래티넘' 2장, '플래티넘' 6장, '골드' 7장 등 총 15개의 골드 디스크 인증 음반을 보유하게 됐다.엔하이픈은 데뷔 5주년을 맞아 오는 22일 서울 송파구 롯데월드 어드벤처에서 3000명의 엔진(ENGENE.팬덤명)과 함께하는 'ENHYPEN 5th ENniversary Night'를 개최한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr