코르티스/ 사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 코르티스(CORTIS)가 미국 빌보드 차트에 9주 연속 자리했다.11일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(11월 15일 자)에 따르면 코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)의 데뷔 음반 'COLOR OUTSIDE THE LINES'가 '월드 앨범' 6위에 안착했다. 9월 20일 자 '월드 앨범'에 15위로 진입한 후 무려 9주 동안 순위권을 지키고 있다.이는 코르티스가 만든 음악이 언어의 장벽을 뛰어넘어 전 세계 리스너들에게 통했다는 방증이다. 음반에 수록된 전곡은 물론 퍼포먼스, 뮤직비디오까지 멤버 전원이 공동 창작했기에 이번 성과의 의미가 남다르다. 코르티스는 음악, 안무, 영상을 공동 창작한다.코르티스는 데뷔 음반으로 국내외 앨범 차트서 괄목할 성과를 거뒀다. 'COLOR OUTSIDE THE LINES'는 써클차트 10월 월간 앨범차트 기준 누적 판매량 96만 장을 돌파했다. 이는 올해 데뷔한 신인 중 최다 판매량이다.코르티스는 오는 28~29일 홍콩 카이탁 스타디움에서 열리는 '2025 MAMA AWARDS'(2025 마마 어워즈), 12월 6일 대만 가오슝 내셔널 스타디움에서 펼쳐지는 '10주년 아시아 아티스트 어워즈 2025'(10th Anniversary Asia Artist Awards 2025) 등 대규모 연말 시상식에 참여해 K-팝 팬덤에게 눈도장을 찍을 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr