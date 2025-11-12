[종합] "이혼할게요" 홍현희♥제이쓴, 결국 입 열었다…부부 관계 폭로들에 해명 끝 '분노' ('돌싱포맨')

사진=텐아시아DB

홍현희, 제이쓴 부부가 황당한 이혼설에 대해 해명했다.지난 11일 방송된 SBS 예능 '신발 벗고 돌싱포맨'(이하 '동실포맨')에는 홍현희, 제이쓴, 신기루, 폴킴이 게스트로 출연했다.이날 홍현희는 제이쓴과의 이혼설에 대해 "제가 김영철 유튜브에 나가서 '아이가 없으면 10~20년 뒤에는 각자 자유롭게 살 수 있겠다'고 말했다. 그게 이혼설이 됐다"고 해명했다.그러면서 그는 "부부생활에서 제이쓴보다 내가 잘못한 게 더 많다. 나는 제이쓴 때문에 속 썩은 없다"며 "제이쓴은 저한테 부모 같은 존재다. 저 자체를 인정해 주고, 있는 그대로 절 봐준다. 부모님한테도 못 들은 얘기를 남편이 해준다. 내가 성장하는 느낌을 받는다. 존경하고 존중한다"고 애정을 드러냈다.이들의 해명에도 '위기의 부부' 몰이는 계속됐다. 신기루가 "부부 치고 너무 스킨십을 안한다"고 부부 관계에 의혹을 제기하자 홍현희는 곧바로 제이쓴의 입술에 입을 맞췄다. 제이쓴은 "신기루 누나 앞에서 무슨 스킨십을 하겠냐. 애는 그럼 블루투스로 낳냐"고 황당해했다. 그러면서 "카메라 앞에서 스킨십 하는 게 더 거짓"이라고 일침했다. 홍현희도 “오빠들이 다 애송이처럼 느껴진다. 사람들 앞에서 스킨십을 왜 하냐. 사랑 표현은 보여주기 식이 아니지 않냐”고 거들었다.계속되는 해명에도 신기루는 “스킨십이 자연스러운 부부는 일상 속 자연스러운 터치가 있다. 그런데 홍현희, 제이쓴 부부는 아예 없다. 만약 홍현희 입에 고추장이 묻어있으면 식사가 끝날 때까지 고추장이 그대로 있다”고 반박했다.탁재훈도 "(결혼 10년차까지) 이제 3년 남았냐. 계약 10년 한 것 아니냐"며 "근본적으로 둘이 안 어울린다"고 고 계약 부부를 의심했다.결국 홍현희는 '결혼 후 답답한 적은 없냐'는 질문에 "그렇게 원하면 이혼하겠다"며 목소리를 높였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr