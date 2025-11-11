사진제공 = 피네이션

그룹 베이비돈크라이(Baby DONT Cry)가 다채로운 콘셉트 소화력을 선보였다.베이비돈크라이(이현, 쿠미, 미아, 베니)는 지난 10일과 11일 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 디지털 싱글 'I DONT CARE(아이 돈트 케어)' 뮤직비디오 티저를 순차적으로 공개했다.먼저 공개된 첫 번째 티저에는 텅 빈 공연장과 거리, 창고 등 다양한 공간에서 자유롭게 퍼포먼스를 펼치는 베이비돈크라이가 담겼다. 이와 함께 경쾌한 리듬의 'I DONT CARE' 후렴구 일부 음원과 안무가 공개되며 완곡에 대한 기대감을 높였다.두 번째 티저에서는 교복 차림의 베이비돈크라이가 등장, 청량한 하이틴 감성을 완성했다. 어딘가를 응시하는 미아의 시선과 밝게 웃고 있는 멤버들의 표정이 대비를 이루는가 하면, 거센 바람이 몰아치는 장면이 더해져 압도적인 분위기도 자아내고 있다.앞서 베이비돈크라이는 지난 6월 데뷔 싱글 'F Girl(에프 걸)'로 특유의 당찬 매력을 드러내며 K팝 유망주로 부상했다. 이후 약 5개월 만에 컴백을 확정, 이전과 사뭇 다른 콘셉트를 선보이며 폭넓은 음악적 스펙트럼을 입증할 계획이다.베이비돈크라이의 디지털 싱글 'I DONT CARE'는 오는 19일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr