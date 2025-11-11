홈 연예가화제 설윤·지우, 엔믹스의 비주얼 [TV10] 입력 2025.11.11 14:59 수정 2025.11.11 14:59 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 가수 엔믹스 설윤·지우가 11일 오전 서울 송파구 신천동 롯데월드몰에서 르 빌라쥬 롱샴 팝업스토어 오픈 행사에 참석했다. 윤지인 텐아시아 PD jiinyun@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 윤계상 만났다더니…김요한, 3개월 만에 기쁜 소식 전했다 "새로울 수 밖에 없어" ('사랑혁명') 하이브 422억 적자 기록…이재상 대표 "내년 BTS 활동 재개" 낙관 전망 TXT 연준, BTS 정국·지민 섞인 듯…솔로로 더 잘해요 [TEN피플] ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT