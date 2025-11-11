TV텐 바로가기
설윤·지우, 엔믹스의 비주얼 [TV10]
가수 엔믹스 설윤·지우가 11일 오전 서울 송파구 신천동 롯데월드몰에서 르 빌라쥬 롱샴 팝업스토어 오픈 행사에 참석했다.

윤지인 텐아시아 PD jiinyun@tenasia.co.kr

