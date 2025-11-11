사진=텐아시아DB

/사진 = 피네이션

가수 헤이즈(Heize)가 2년 만에 연말 콘서트에 나선다.11일 소속사 피네이션에 따르면 헤이즈는 오는 12월 26일부터 28일까지 서울 명화라이브홀에서 '2025 Heize Concert Heize City : LOVE VIRUS'(2025 헤이즈 콘서트 헤이즈 시티 : 러브 바이러스)'를 개최한다.콘서트 소식과 더불어 공개된 포스터 역시 연말 분위기를 물씬 풍긴다. 블론드 헤어로 스타일링에 변화를 준 헤이즈는 하트 쿠션을 안고 시선을 사로잡고 있다.소속사 측은 이번 콘서트에 대해 "지난 2023년 이후 2년 만에 진행되는 연말 콘서트인 만큼, 그간의 음악 여정을 느낄 수 있는 선물 같은 세트리스트 속 따뜻한 감성으로 관객을 만날 준비에 한창"이라고 전했다.헤이즈는 지니TV 오리지널 드라마 '당신의 맛'부터 KBS 2TV 토일드라마 '마지막 썸머' OST 등에 참여했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr