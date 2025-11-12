김일우, ♥현여친에 '전 부인' 소개해줬다…"시누이 노릇 좀 하려 했는데"('신랑수업')

사진제공=채널A ‘요즘 남자 라이프-신랑수업'

‘신랑수업’ 김일우가 ‘전 부인’ 방은희, ‘현 여친’ 박선영과 아찔한 삼자대면을 한다.12일 밤 9시 30분 방송하는 채널A ‘요즘 남자 라이프-신랑수업(이하 ‘신랑수업’)’ 188회에서는 김일우가 절친한 동생 방은희에게 박선영을 정식으로 소개해준다.김일우는 한 단독주택을 빌려 방은희를 초대한다. 과거 한 드라마에서 부부로 호흡을 맞춘 ‘25년 여사친’ 방은희는 김일우를 보자마자 “우리 오빠 얼굴이 더 예뻐졌다. 사랑받는 남자의 얼굴이 된 것 같다”며 싱글벙글한다.김일우는 “오늘 여기서 만두를 빚으려 한다”며 방은희에게 도움을 청한다. 방은희는 “나만 오는 거냐? 누구 더 안 오냐?”라고 묻는다. 얼마 뒤 박선영과 가수 포지션이자 박선영의 소속사 대표인 임재욱이 등장한다.방은희는 박선영과 처음 만나는 터라 묘한 눈빛과 함께 인사를 나눈다. 이후 다 같이 만두 빚기 작업에 들어간다. 이때 김일우는 박선영에게 다정히 앞치마를 매줘 방은희의 부러움을 자아낸다. 방은희는 “시누이 노릇 좀 하려고 했는데 그러기에는 선영 씨가 너무 예쁘다”며 칭찬한다. 달달한 분위기 속, 김일우는 “난 선영이가 돈을 빌려달라면 바로 빌려줄 수도 있을 것 같다”고 ‘대출 플러팅’을 시도한다. 이에 환히 웃은 박선영은 “얼마까지 빌려줄 거야?”라고 받아쳐 현장을 뒤집어 놓는다.유쾌한 분위기 속 네 사람은 개성을 담은 만두를 빚고 두런두런 대화를 나눈다. 이때 임재욱은 “선영 누나가 김일우 선배님을 만나면서 화사해지고 예뻐졌다”더니 “차 안에서 그렇게 거울을 많이 본다”고 달라진 박선영의 모습을 돌발 폭로한다.박선영의 최측근인 임재욱이 본 박선영의 속마음이 무엇일지는 12일 밤 9시 30분 방송하는 채널A ‘신랑수업’ 188회에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr