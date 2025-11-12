사진=텐아시아DB

미투 논란으로 자숙의 시간을 가졌던 오달수가 HB엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다. 해당 기획사는 주상욱♥차예련 부부를 비롯해 김윤석, 오창석 등 다수의 배우가 소속됐다. 지난달 조병규와 전속 계약이 종료된 사실을 알리기도 했다.11일(오늘) 소속사 HB엔터테인먼트 측은 "다양한 장르에서 개성 넘치는 연기를 펼쳐온 배우 오달수와 함께하게 되어 기쁘다"며 "그의 오랜 경험과 내공이 앞으로 더 많은 작품에서 빛을 발할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.2002년 영화 '해적, 디스코왕 되다'를 통해 데뷔한 오달수는 장르를 넘나들며 꾸준히 필모그래피를 쌓아왔다. 그는 영화 '어쩔수가없다', '보스', '베테랑' 시리즈, '이웃사촌', '신과함께-죄와 벌', '암살', '국제시장'과 드라마 '탁류', '오징어 게임 시리즈', '카지노' 등 다양한 작품 속에서 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여줬다.이번 전속계약을 통해 새로운 도약을 예고한 오달수는 앞으로 다양한 작품에서 활발한 활동을 이어갈 예정이라고 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr