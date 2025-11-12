미투 논란으로 자숙의 시간을 가졌던 오달수가 HB엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다. 해당 기획사는 주상욱♥차예련 부부를 비롯해 김윤석, 오창석 등 다수의 배우가 소속됐다. 지난달 조병규와 전속 계약이 종료된 사실을 알리기도 했다.
11일(오늘) 소속사 HB엔터테인먼트 측은 "다양한 장르에서 개성 넘치는 연기를 펼쳐온 배우 오달수와 함께하게 되어 기쁘다"며 "그의 오랜 경험과 내공이 앞으로 더 많은 작품에서 빛을 발할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다. 2002년 영화 '해적, 디스코왕 되다'를 통해 데뷔한 오달수는 장르를 넘나들며 꾸준히 필모그래피를 쌓아왔다. 그는 영화 '어쩔수가없다', '보스', '베테랑' 시리즈, '이웃사촌', '신과함께-죄와 벌', '암살', '국제시장'과 드라마 '탁류', '오징어 게임 시리즈', '카지노' 등 다양한 작품 속에서 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여줬다.
이번 전속계약을 통해 새로운 도약을 예고한 오달수는 앞으로 다양한 작품에서 활발한 활동을 이어갈 예정이라고 전했다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
