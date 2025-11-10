홈 연예가화제 앤팀 의주, 아침부터 안구정화 [TV10] 입력 2025.11.10 11:40 수정 2025.11.10 11:40 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 앤팀 의주가 10일 서울 성동구 플라츠2에서 열린 캐시미어 브랜드 '배리(BARRIE)'의 매킨토시(Mackintosh) 협업 '배리 X 매킨토시 캡슐 컬렉션' 출시기념 행사에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 소주연, 변호사 됐다…로스쿨 수석 졸업 후 대형 로펌 공익팀 근무 ('프로보노') [공식] '김고은 ♥첫사랑' 김재원, 7년 만에 깜짝 소식 전했다…'윰세3' 공개 앞두고 첫 팬미팅 제시, 5년 만에 EP 타이틀곡='Girls Like Me'…전곡 작사·작곡 ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT