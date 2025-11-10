텐아시아 DB

모델 한혜진이 유튜브 해킹을 당했다.10일 한혜진은 자신의 계정에 "안녕하세요, 한혜진입니다. 제 유튜브 채널이 해킹 피해를 입었습니다. 11월 10일(월) 새벽 시간대에 제 채널에서 코인 관련 라이브 방송이 송출되었다는 사실을 오늘 아침 8시쯤 제작진과 주변분들의 연락을 통해 알게 되었습니다. 현재 유튜브 측에 공식적으로 이의 신청을 제출했고, 채널의 조속한 복구를 위해 가능한 모든 조치를 취한 상태이며 답변을 기다리고 있습니다"라고 적었다.그러면서 "새벽 시간대에 송출된 해당 방송은 저나 채널 제작진의 의도와는 무관한 방송으로 저희가 송출한 콘텐츠가 아님을 분명히 말씀드립니다. 혹시라도 그 방송을 통해 피해를 입으신 분들이 없길 진심으로 바랍니다. 그동안 콘텐츠 하나하나를 애정을 담아 직접 기획하고 만들어온 채널이라 너무 속상하고 황망한 마음뿐입니다. 다시 한 번 구독자 여러분들과 이용자분들께 걱정과 불편을 끼쳐드린 점 진심으로 사과드립니다. 채널의 빠른 복구를 위해 끝까지 최선을 다하겠습니다. 감사합니다"라고 덧붙였다.한혜진은 구독자 약 86만명을 보유하고 있었으나, 현재 채널이 삭제된 상태다. '유튜브 커뮤니티 가이드를 위반했기 때문에 채널이 삭제됐다'는 메시지만 나오는 상태다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr