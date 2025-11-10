/사진 = UNNI COMPANY, 더메르센 제공

가수 제시(Jessi)가 다채로운 음악적 색깔과 감정의 스펙트럼을 담은 새 EP로 돌아온다.제시는 10일 오후 공식 SNS와 유튜브 채널을 통해 새 EP ‘P.M.S’(PRETTY MOOD SWINGS)의 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.‘P.M.S’는 제시가 2020년 발표한 ‘NUNA’(누나) 이후 약 5년 만에 선보이는 EP로, ‘PRETTY MOOD SWINGS’(프리티 무드 스윙스)라는 앨범명처럼 ‘기분에 따라 변화하는 다양한 매력과 솔직한 감정의 흐름을 거침없이 풀어낸다’는 의미를 담고 있다. 제시는 감정의 파동 속에서도 스스로를 사랑하고 주체적으로 살아가는 메시지를 음악에 녹여냈다고 소속사 측은 전했다.하이라이트 메들리에 따르면 이번 EP에는 타이틀곡 ‘Girls Like Me’(걸스 라이크 미)를 비롯해 ‘Brand New Boots’(브랜드 뉴 부츠), ‘HELL’(헬), ‘Marry Me’(메리 미), 그리고 선공개 싱글 ‘Newsflash’(뉴스플래시)까지 총 5곡이 수록됐다. 제시는 전곡의 작사, 작곡에 참여하며, 자신의 진솔한 감정과 생각을 리드미컬하게 풀어냈다.특히 타이틀곡 ‘Girls Like Me’는 강렬한 힙합 사운드를 기반으로 제시의 개성과 존재감을 한층 더 부각시킨 곡이다. 자유롭고 당당한 메시지를 통해 스스로의 정체성과 ‘언니’(UNNI)라는 브랜드적 상징을 동시에 드러내며, 제시만의 음악적 방향을 확실히 각인시킬 전망이다.오는 12일 오후 2시(한국 시간) 발매.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr