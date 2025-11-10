사진=텐아시아DB

사진제공=SBS Life

가수 김용빈, 임영웅, 전유진이 '더 트롯쇼' 왕좌 다툼을 벌인다.10일 방송되는 SBS Life '더 트롯쇼'에서는 김용빈의 '어제도 너였고 오늘도 너여서', 임영웅의 '돌아보지 마세요', 전유진의 '어린잠'이 1위 후보에 올랐다.임영웅의 '돌아보지 마세요'가 지난 회에 이어 2주 연속 1위 트로피를 거머쥘 수 있을지 관심이 집중되고 있는 상황. 김용빈의 '어제도 너였고 오늘도 너여서'가 1위를 탈환할 것인지, 전유진의 '어린잠'이 새롭게 왕좌에 오를 것인지 궁금증을 자아낸다.이날 방송에서는 가수 강혜연, 곽영광, 규리, 김나희, 김희재, 박성온, 설운도, 성리, 성민, 오유진, 이승현, 이찬원, 전기호, 지원이, 하이량, 한강, 황민우, 황윤성이 출연해 다양한 무대를 선보일 예정이다.'더 트롯쇼'의 차트곡 및 차트 후보곡은 2022년 1월 1일 이후 발매된 트롯 장르 곡 중 선정된다. 선정된 100곡의 후보곡에 대한 사전 투표는 생방송 1주 전 4일간 진행되며, 실시간 투표는 생방송 당일 저녁 8시 5분부터 9시까지 진행된다. 최종 1위 곡은 음원 점수, 소셜 미디어 점수, 방송 점수, 투표 점수를 합산한 사전 투표 점수에 실시간 생방송 투표를 합산해 선정된다. 3주 연속 1위를 할 경우 명예의 전당에 입성할 수 있다.'더 트롯쇼'는 매주 월요일 오후 8시 SBS Life에서 생방송으로 진행된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr