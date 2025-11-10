그룹 에스파/사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 에스파(aespa)가 세 번째 월드 투어를 통해 돔 공연을 연다.에스파는 지난 8일과 9일 일본 도쿄 국립 요요기경기장 제1체육관에서 '2025 aespa LIVE TOUR – SYNK : aeXIS LINE – in JAPAN'을 개최했다. 이번 공연은 전석 매진을 기록했으며, 이틀간 약 2만 4천 명의 관객이 현장을 찾았다.공연에서 에스파는 내년 4월 11~12일 오사카 쿄세라돔, 4월 25~26일 도쿄돔 공연 개최를 발표했다. 이로써 에스파는 일본 5대 돔 중 두 곳에서 공연을 확정했다.에스파는 2023년 도쿄돔에 데뷔 후 최단 기간 입성한 해외 가수로 기록됐으며, 지난해에는 해외 여성 아티스트 최초로 2년 연속 도쿄돔 공연을 성사시켰다. 이번 투어를 통해 쿄세라돔까지 무대를 확장했다.현재 에스파는 일본 주요 도시에서 총 10회 규모의 아레나 투어를 진행 중이다. 이어 11월 15~16일 방콕 임팩트 아레나, 2026년 2월 7~8일 홍콩 아시아월드, 3월 7~8일 마카오 갤럭시 아레나, 4월 4일 자카르타 인도네시아 컨벤션 전시장 등 아시아 전역에서 투어를 이어간다.한편 에스파는 13일(현지시간) '아마존 뮤직 라이브'(Amazon Music Live)에 출연해 공연을 선보인다. 에스파는 아마존 뮤직 주요 플레이리스트 'K-Pop Now'에서 가장 많이 스트리밍된 아티스트로 선정됐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr