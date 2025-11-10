A2O MAY/ 사진 제공=A2O엔터테인먼트

이수만이 프로듀싱한 걸그룹 A2O MAY(에이 투 오 메이)가 첨단 인피니트 스튜디오 기술로 역동성을 끌어올렸다.A2O MAY(CHENYU, SHIJIE, QUCHANG, MICHE, KAT)는 지난 7일 오후 공식 유튜브 채널에 첫 EP 앨범 타이틀곡 'PAPARAZZI ARRIVE(파파라치 어라이브)'의 퍼포먼스 비디오를 공개했다.이날 새롭게 공개된 퍼포먼스 비디오는 4DV Intelligence와 공동 개발한 첨단 촬영·편집 기술인 인피니트 스튜디오가 적용된 버전이다. A2O MAY는 'BOSS(보스)'에 이어 신곡 'PAPARAZZI ARRIVE'를 통해 또 한번 인피니트 스튜디오 기술이 적용된 버전의 뮤직비디오를 선보이며 음악과 기술의 혁신적인 시너지를 보여주고 있다.A2O MAY의 퍼포먼스 비디오에서 활용된 인피니트 스튜디오는 4D 가우시안 스플래팅(Gaussian Splatting) 기술을 기반으로 단 한 번의 퍼포먼스 촬영만으로도 다각도의 영상을 구현할 수 있는 혁신적인 시스템이다. 지난 8월 캐나다 밴쿠버에서 열린 컴퓨터 그래픽 분야 올림픽 격인 SIGGRAPH(시그래프) 기술대회에서 NVIDIA와 Meta를 제치고 최고상인 'Best in Show'(베스트 인 쇼)를 수상했다.영상 속 A2O MAY는 스튜디오에서 도심 한 가운데로 순간 이동을 한 것처럼 자연스러운 화면 전환을 선보였다. 또한 방청객 위에서 풀샷으로 360도 전환하며, 얼굴까지 클로즈업하는 자유로운 카메라 무빙을 보여줬다.A2O MAY의 화려한 퍼포먼스를 전면 뿐만 아니라 다각도에서 즐길 수 있다. 촬영에 참여한 한 관계자는 "이 기술은 말 그대로 혁신적인 변화를 가져올 것"이라며 "기존의 촬영 방식은 아티스트들이 같은 동작을 여러번 반복 해야 했지만, 이 새로운 인피니티 기술은 단 한 번만 촬영 해도 무한대의 서로 다른 카메라 워킹을 구현할 수 있어 놀라웠다"고 말했다.게다가 후편집 작업도 "여러 인물을 동시에 연출 하거나 정지나 이동하는 화면을 자유롭게 전환 할 수 있어서 기존에 할 수 없었던 완벽하게 새로운 퍼포먼스 영상을 만들어 낼 수 있어서 놀라웠고 앞으로의 작업이 기대되고 흥분된다"고 설명했다.지난달 첫 EP 'PAPARAZZI ARRIVE'로 컴백한 A2O MAY는 미국과 중국을 포함한 전 세계에서 활발한 활동을 펼치고 있다. 앞서 미국 현지 방송 프로그램 출연과 오프라인 단독 행사를 성공적으로 진행했으며, '2025 아시안 홀 오브 페임(Asian Hall of Fame) 명예의 전당에서 'New Artist Award(뉴 아티스트 어워드)'를 수상했다. 이어 데뷔 후 발매곡 전곡을 중국 QQ뮤직의 메인 차트인 핫 송 차트(热歌榜, 열가방), 신곡 차트(新歌榜, 신가방) TOP3에 랭크시키고, 중국 아티스트 최초로 미국 메인스트림 라디오 차트 Mediabase(미디어베이스)의 Top 40 Airplay "Most Added"(톱 포티 에어플레이 "모스트 애디드") 주간 차트 1위에 올랐다.A2O엔터테인먼트는 인피니트 스튜디오를 활용한 다양한 콘텐츠를 순차적으로 제작할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr